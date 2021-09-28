«Меня настоящую никто не знает»: боль и тайны актрисы Аллы Демидовой

29 сентября народной артистке РСФСР Алле Демидовой, работавшей с Любимовым, Высоцким, Тарковским и Муратовой, исполняется 85 лет. К её юбилею вышел документальный фильм «Кто тебя победил никто», который снимали шесть лет. 24 сентября в московском кинотеатре «Пионер» состоялась его премьера. Ленту представили режиссёр, лауреат премий «Ника» и «Золотой орёл» Любовь Аркус, Алла Демидова и генеральный директор Первого канала, продюсер проекта Константин Эрнст. Стало ли это кино классическим байопиком, почему во время работы над ним автор испытывала гнев и обиду и по какой причине Алла Демидова хотела остаться «вне советского контекста» — разбирался NEWS.ru.

Алла Демидова, застёгнутая на все пуговицы

«Кто тебя победил никто» создан к юбилею Аллы Демидовой и включает последние прижизненные интервью с критиком Вадимом Гаевским, искусствоведом Майей Туровской и режиссером Кирой Муратовой. Любовь Аркус не только общалась с Демидовой и её знакомыми, но и собирала информацию в архивах. В документальной ленте актриса рассказывает о нелюбви к детству и добавляет, что «боится людей». Демидова вспоминает свою шекспировскую Гертруду, называя её лучшей в театральной истории, и своего партнёра по сцене — Владимира Высоцкого.

Перед премьерой Аркус сказала NEWS.ru, что выйдет с показа фильма, поскольку «не может его больше смотреть». Так и было, с премьеры она тихо ушла, поскольку за шесть лет успела запомнить каждый кадр. На презентации режиссёр вспомнила, как съёмки обрывались и начинались вновь, оставляя множество нерешённых личных вопросов между авторами и героями. И если для зрителей «Кто тебя победил никто» — очередной байопик, то для Любови Аркус это долгий путь с гневом и обидами.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Однако ненависти не было, — отметила режиссёр, задумавшись.

В фильме Аркус называет Демидовову "человеком, затёгнутым на все пуговицы". Режиссёр призналась, что и не пыталась преодолеть закрытость актрисы. И тем не менее, по мнению Аркус, она смогла понять Демидову, "как можно понять только самого глубокого, близкого родственника".

Всё, что я сочла возможным сказать об этом в фильме, я сказала. Это фильм о пути одного человека к другому человеку, который не хочет, который говорит «нет», который закрывает дверь, который не отвечает на звонки. И ты понимаешь, что ты не можешь не сделать эту работу, — объясняла Аркус на презентации.

В этот момент Алла Демидова, стоявшая рядом, перебила Аркус: «Может, мне уйти, Люб?». Такое настроение борьбы присутствует и в самом фильме, где режиссёр, выступающая в роли критика, интервьюирует актрису, которая никогда не любила давать интервью. Картина отчасти основана и на едва заметной конфронтации двух персонажей, мнения которых о том, как надо, полярно расходятся.

Люба Аркус, Алла Демидова Сергей Булкин/NEWS.ru

«Её мания величия — форма защиты»

«Кто тебя победил никто» — это байопик, наполненный эстетикой театра, музыки и поэзии. В фильме фигурируют актёр Владимир Высоцкий, основатель Театра на Таганке Юрий Любимов, режиссёры Роман Виктюк и Андрей Тарковский. Через Демидову и работавших с ней актёров и режиссёров авторы показали историю закрытого мира СССР в контексте театра и кино. Драмы, разбитые надежды, реформы и непринятие западных веяний советскими консерваторами отразились в «Кто тебя победил никто» глазами «язвительной и ранимой» Демидовой, которая не хотела принимать традиционный театр. Во время просмотра зрителя не покидает ощущение, что главная героиня великодушно позволила съёмочной группе заглянуть в свой мир, где долгие годы она провела в одиночестве.

В любом фильме нужно внутреннее напряжение. В данном случае присутствовал критик сверху и актриса внизу. Почему сверху и внизу? Потому что критик — это всегда результат. А актёр всегда в центре круга и не знает, куда идти. Поэтому у нас совершенно разные взгляды. Не потому, что я такая злыдня. Это совсем разный подход к рассказу. Но, может быть, вот на таком конфликте и держится двухчасовое внимание, — отметила Демидова во время премьеры.

Алла Демидова хотела быть «вне советского контекста» и не привязывала себя ко времени, актёрским типажам и успешным ролям. Она могла капризно отказываться от проектов, потому что не считала их себя достойными. И даже про роль в фильме Тарковского «Зеркало» актриса говорит «она ничего не стоит». Демидова выбирала сильные роли, далёкие от её собственной личности, и радовалась, что «её настоящую никто не знает». В фильме Кира Муратова называет Демидову «язвительной и ранимой одновременно», заключив, что её мания величия — это форма защиты.

Этот фильм не об актрисе, это фильм о человеке. Хотя она утверждает, что она актриса и больше ничего. Но снимать кино можно только о человеке. И самое важное — выбрать, как ты хочешь о нём рассказывать. Я нашла такую болевую её точку, что она не хотела иметь отношение ко времени и истории (…) Самое главное, что, я думаю, произошло в этом фильме, даже безотносительно того, какой он получился, — я от раздражения, гнева, обиды, пришла к полному принятию и понимаю человека. И пониманию масштаба, который никак не зависит от его поведения, — объяснила Любовь Аркус в беседе с NEWS.ru.

В какой-то момент обладающая уникальной творческой биографией Демидова пропала со сцены и стала выступать на сольных поэтических вечерах. В конце фильма показаны кадры одного из таких выступлений. Финал впечатляющий: дочитав последнее стихотворение, актриса строго, без улыбки на лице заключает «Спасибо. Всего доброго». И первые несколько секунд зрители молчат, робея перед внутренней царственной силой этой женщины.