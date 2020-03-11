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На международной выставке искусства и антиквариата TEFAF в Маастрихте продали картину нидерландского художника Винсента Ван Гога. Работа называется «Пейзаж с крестьянским домом» (Paysanne devant une chaumière).

Полотно, написанное в 1885 году, было продано на сельской ярмарке всего за четыре фунта в 1967 году, и спустя год его продали за 45 фунтов в Лондоне, сообщает Artsy. С 1970 года произведение четыре раза выставляли на аукционе Sotheby's. На последних торгах, прошедших в 2001 году, её приобрел житель США за $1,7 млн.

Hard asset: Dickinson sells 15m ($17M USD) Van Gogh painting at Tefaf Maastrichtâthe highest value reported sale so far at the Dutch fair: https://t.co/l5KVoIo2S9 pic.twitter.com/h2JFFW4oEQ — Christina Nelson (@NelsoninNewYork) March 10, 2020

Мы счастливы сообщить, что договорились о продаже Ван Гога. Теперь осталось решить вопросы с документами, — заявила директор лондонской галереи Dickinson Эмма Уорд.

Отмечается, пейзаж стал самым дорогим произведением на выставке, которая открылась в 7 марта и продлится до 15 марта.

Как писал NEWS.ru, эксперты по творчеству нидерландского художника Винсента Ван Гога установили подлинность одного из автопортретов художника. Ранее принадлежащая норвежскому музею необычная картина 1889 года вызывала сомнения с 1970 года из-за недостатка информации о том, где и когда она была написана.