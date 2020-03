Полотно, написанное в 1885 году, было продано на сельской ярмарке всего за четыре фунта в 1967 году, и спустя год его продали за 45 фунтов в Лондоне, сообщает Artsy. С 1970 года произведение четыре раза выставляли на аукционе Sotheby's. На последних торгах, прошедших в 2001 году, её приобрел житель США за $1,7 млн.

Hard asset: Dickinson sells 15m ($17M USD) Van Gogh painting at Tefaf Maastricht—the highest value reported sale so far at the Dutch fair: https://t.co/l5KVoIo2S9 pic.twitter.com/h2JFFW4oEQ