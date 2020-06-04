Художник из Петербурга продаёт «Гречневый квадрат» за 690 млн рублей

https://static.news.ru/photo/ba88dc82-a639-11ea-8069-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Петербургский художник Алексей Шабалин создал из гречневой крупы аналог «Черного квадрата» и выставил его на продажу на Avito за 690 млн рублей.

Автор утверждает, что его адаптация знаменитого произведения Казимира Малевича сдержит в себе тайное послание. Однако заметить его можно лишь при тщательном рассмотрении «Гречневого квадрата».

Шабалин также предложил свою картину Третьяковской галерее. По его мнению, она вполне достойна размещения рядом с работой Малевича. Идея художника возмутила пользователей соцсетей, они назвали его «выскочкой», сообщает «ПолитЭксперт».

Ранее NEWS.ru писал, что художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) вывесил шесть своих новых работ на улицах Санкт-Петербурга. Примерно через час все они были украдены неизвестными. Автор выразил надежду на о, что эти люди не станут продавать картины, а повесят их у себя дома.