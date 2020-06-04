Художник из Петербурга продаёт «Гречневый квадрат» за 690 млн рублей

Петербургский художник Алексей Шабалин создал из гречневой крупы аналог «Черного квадрата» и выставил его на продажу на Avito за 690 млн рублей.
Автор утверждает, что его адаптация знаменитого произведения Казимира Малевича сдержит в себе тайное послание. Однако заметить его можно лишь при тщательном рассмотрении «Гречневого квадрата».
Шабалин также предложил свою картину Третьяковской галерее. По его мнению, она вполне достойна размещения рядом с работой Малевича. Идея художника возмутила пользователей соцсетей, они назвали его «выскочкой»,
Ранее NEWS.ru писал, что художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) вывесил шесть своих новых работ на улицах Санкт-Петербурга. Примерно через час все они были украдены неизвестными. Автор выразил надежду на о, что эти люди не станут продавать картины, а повесят их у себя дома.
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