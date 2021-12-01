«Главное выставочное событие страны» пройдёт в Истре

Выставка «Азбука шедевра» откроется в истринском музее «Новый Иерусалим» 18 декабря. На ней будут показаны картины таких русских художников, как Казимир Малевич, Борис Кустодиев, Илья Репин, Иван Айвазовский и Александр Дейнека. Работы на выставку привезут 30 музеев страны от Владивостока до Калининграда, рассказала вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова телеканалу «360». Она назвала мероприятие «главным выставочным событием страны».

У нас самое главное выставочное событие страны, не побоюсь этого сказать. Команда музея вместе с директором музея, Министерством культуры Подмосковья и с 30 музеями нашей страны проделала огромную работу. И 18 декабря в «Новом Иерусалиме» открывается одна из лучших выставок страны за все время — «Азбука шедевра», — рассказала Виртуозова.

Она добавила, что зимой в Московской области будет также работать единственный музей-усадьба Достоевского «Даровое», открывшийся в Зарайском городском округе 20 ноября. Музей восстановлен, в нём собраны небольшая и «очень уютная» коллекция.

Ранее в Новой Третьяковке открылась крупнейшая за последние 65 лет выставка Михаила Врубеля. На нынешней выставке собрано более 300 картин из 14 российских и зарубежных музеев, более 100 работ предоставил Государственный Русский музей (Санкт-Петербург). Экспозиция разместилась на трёх этажах, её условно разделили на два уровня — до и после 1902 года, ставшего водоразделом в жизни и творчестве мастера.