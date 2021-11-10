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Крупнейшую выставку Врубеля открыли в Третьяковке: лучшие работы художника
Искусство

Крупнейшую выставку Врубеля открыли в Третьяковке: лучшие работы художника

10:40, 10 ноября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Новой Третьяковке открылась крупнейшая за последние 65 лет выставка Михаила Врубеля (1865-1910). Это одно из крупнейших событий в области искусства в 2021 году.

На нынешней выставке собрано более 300 картин из 14 российских и зарубежных музеев, более 100 работ предоставил Государственный Русский музей (Санкт-Петербург). Экспозиция разместилась на трёх этажах, её условно разделили на два уровня — до и после 1902 года, ставшего водоразделом в жизни и творчестве мастера. Именно в этом году художник написал свою знаменитую картину «Демон поверженный».

Кураторы выставки Врубеля особо выделяют показ коллекции его рисунков, созданных во время пребывания художника в психлечебницах, и отмечают, что эти эмоционально острые работы живописца предвосхитили последующие открытия, которые произошли в искусстве уже в XX веке.

Выставка Врубеля, открытая в здании на Крымском валу, будет работать до 8 марта 2022 года. Самые интересные работы художника можно увидеть уже сейчас в галерее NEWS.ru.

В Новой Третьяковке открылась крупнейшая за последние 65 лет выставка Михаила Врубеля

Сергей Булкин/NEWS.ru

Посетители возле картины «Демон (сидящий)»

Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новой Третьяковке открылась крупнейшая за последние 65 лет выставка Михаила Врубеля

Сергей Булкин/NEWS.ru

Посетители у картины «Демон поверженный»

Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новой Третьяковке открылась крупнейшая за последние 65 лет выставка Михаила Врубеля

Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новой Третьяковке открылась крупнейшая за последние 65 лет выставка Михаила Врубеля

Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новой Третьяковке открылась крупнейшая за последние 65 лет выставка Михаила Врубеля

Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новой Третьяковке открылась крупнейшая за последние 65 лет выставка Михаила Врубеля

Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новой Третьяковке открылась крупнейшая за последние 65 лет выставка Михаила Врубеля

Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новой Третьяковке открылась крупнейшая за последние 65 лет выставка Михаила Врубеля

Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новой Третьяковке открылась крупнейшая за последние 65 лет выставка Михаила Врубеля

Сергей Булкин/NEWS.ru

Посетители возле картины «После концерта. Портрет Н.И.Забелы-Врубель у камина » (1905 год)

Сергей Булкин/NEWS.ru

Картина «Тридцать три богатыря» (1901 год)

Сергей Булкин/NEWS.ru

Посетители возле триптиха «Цветы» (1894 год)

Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новой Третьяковке открылась крупнейшая за последние 65 лет выставка Михаила Врубеля

Сергей Булкин/NEWS.ru

«Портрет сына художника» (1902 год)

Сергей Булкин/NEWS.ru

Картина Михаила Врубеля «Летящий Демон»

Сергей Булкин/NEWS.ru

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