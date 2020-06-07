Автопортрет Рембрандта уйдёт с молотка в Лондоне

https://static.news.ru/photo/396e1898-a980-11ea-a655-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Yanan/Global Look Press

На аукционе Sotheby's в Лондоне будет выставлен автопортрет художника Рембрандта Харменсзона. Прогнозируемая стоимость составила £12-16 млн.

Художник написал картину, когда ему было 26 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на Financial Times. Он начал работу после переезда в Амстердам, когда делал всё возможное, чтобы завоевать популярность как профессиональный художник.

Rembrandt self-portrait on sale in London https://t.co/CZy5Inktlc — Tom McIlroy (@TomMcIlroy) June 8, 2020

На полотне мастер изобразил себя в чёрном одеянии и шляпе. На нём также надет гофрированный круглый воротник. По словам главы отдела Старых мастеров Sotheby's Джорджа Гордона, портрет был написан «удивительно быстро». Рембрандт, предположительно, использовал картину чтобы продемонстрировать свои способности богатым клиентам, или чтобы произвести впечатление на семью женщины, на которой он женился спустя два года.

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