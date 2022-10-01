Второй с начала года военный переворот случился в Буркина-Фасо

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Военные в Буркина-Фасо совершили уже второй переворот с начала 2022 года. По ходу дня в столице западноафриканской страны Уагадугу возле военного лагеря происходила стрельба, кроме того, неподалеку от президентского дворца гремели взрывы. Пятница завершилась выступлением военных по ТВ, в ходе которого они объявили о свержении главы государства, подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы.

Переходного президента сверг капитан Ибрагим Траоре со своими сторонниками. Именно он появился на экранах телевизоров жителей Буркина-Фасо и рассказал, что правительство страны расформировано. Местонахождение бывшего главы государства в настоящий момент неизвестно.

По словам Траоре, группа офицеров, которые помогли Дамибе захватить власть в январе, решила сместить своего лидера из-за его неспособности справиться с исламистами. По той же причине Дамиба сверг бывшего президента Роча Каборе, — передает агентство Reuters.

Капитан объявил о приостановке действия Конституции и роспуске парламента. Также он запретил политическую деятельность, ввел комендантский час и закрыл границы.

В мае попытка государственного переворота была предпринята в Мали. В ночь на 12-е число группа военных, поддерживаемых «западным государством», пыталась захватить власть в стране. Попытки успехом не увенчались, рассказывали представители местного Министерства территориального управления и децентрализации.

Как подчеркивали в ведомстве, госпереворот не был допущен силами обороны и безопасности Мали «благодаря своей бдительности и профессионализму».