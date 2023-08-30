Военный переворот в Габоне: что там происходит, какие интересы у России Габонские военные захватили власть и свергли президента страны

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Офицеры Вооруженных сил Габона захватили власть в стране в связи с предполагаемыми фальсификациями на президентских выборах. Армия заявила, что с помощью «Бога и духов предков» приведет народ Габона к долгожданному счастью. Что происходит в африканской стране, как на мятеж реагирует международное сообщество и какие в стране российские интересы — в материале NEWS.ru.

Почему военные захватили власть в Габоне

Группа из 12 высокопоставленных офицеров армии Габона выступила по национальному телевидению с заявлением и сообщила о свержении президента и роспуске ряда государственных институтов, включая правительство, сенат и конституционный суд.

Мятежники заявили о перевороте после того, как избирательная комиссия Габона объявила, что президент Али Бонго Ондимба победил на всеобщих выборах и был избран на третий срок. По официальным данным, его поддержало 64,2% избирателей.

«Мы наблюдали за безответственным и непоследовательным управлением, которое привело к ухудшению социальной сплоченности и теперь рискует привести страну к хаосу. Мы решили защитить мир, положив конец нынешнему режиму», — сказали путчисты в официальном заявлении.

Фото: Shi Yu/XinHua/Global Look Press Группа из 12 высокопоставленные офицеров армии Габона выступила по национальному телевидению с заявлением и сообщила о свержении президента

Что сейчас происходит в Габоне

Мятежники закрыли границы Габона на неопределенный срок, призвали народ страны сохранять спокойствие и заверили мировое сообщество, что новые власти подтверждают свою приверженность международным обязательствам.

«Народ Габона, мы наконец-то на пути к счастью. Пусть Бог и духи наших предков благословят Габон. Честь и верность нашей Родине», — обратились военные к соотечественникам.

Они заявили, что президент страны Али Бонго находится под домашним арестом в окружении семьи и врачей, а один из сыновей низложенного лидера арестован за государственную измену.

Местные СМИ сообщают, что жители Габона выходят на улицы, празднуют приход новой власти. В то же время западные СМИ сообщают, что в столице страны Либревиле слышна стрельба.

В связи с политической неопределенностью иностранные компании, например французские горнодобывающая группа Eramet и нефтяная компания Total, объявили о временной приостановке своей деятельности в стране.

Почему переворот в Габоне произошел сейчас

Ведущий сотрудник Института Африки РАН и бывший посол Советского Союза, а затем России в Буркина-Фасо, Мали и Нигере Евгений Корендясов пояснил NEWS.ru, что жители Габона устали от правящей семьи Бонго, которая правит страной начиная с 1967 года. До 2009 года у власти находился Омар Бонго, а после его смерти власть перешла его сыну Али. Эксперт считает, что жадность и паразитизм этих лидеров и погубили страну.

«В Габоне созрели новые политические силы, созрело новое политическое и национальное сознание. Переворот показывает, что подход неоколониализма с помощью, которого западные страны сохраняли влияние на континенте, окончательно изжил себя», — подметил эксперт.

Фото: Социальные сети Местные СМИ сообщают, что жители Габона выходят на улицы, празднуют приход новой власти

Что о перевороте в Габоне заявили в России и Китае

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва считает происходящее в Габоне поводом для озабоченности.

«Я бы не делал какие-то обобщающие выводы. Но ситуация в Габоне является предметом для глубокой озабоченности, внимательно наблюдаем за тем, что там происходит», — сказал политик.

Представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил, что Пекин следит за развитием ситуации, и призвал мятежников гарантировать безопасность президента.

«Мы призываем все стороны конфликта учитывать в первую очередь интересы народа страны, решив возникшие противоречия путем диалога и консультаций», — сказал он.

Что о перевороте сказали в ЕС

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель выразил обеспокоенность тем, что военный переворот может усилить нестабильность в регионе, и отметил, что волна мятежей в Африке представляет большую проблему для Европы.

«Весь регион... находится в очень сложной ситуации, и, конечно, министры обороны... должны глубоко задуматься над тем, что там происходит, и подумать, как мы можем улучшить нашу политику в отношении этих стран», — сказал Боррель на встрече глав оборонных ведомств стран ЕС.

Официальный представитель французского правительства Оливье Веран заявил, что Париж осуждает переворот в Габоне, и призвал уважать результаты выборов. Напомним: Габон — бывшая колония Франции. На постоянной основе там размещено около 370 французских солдат.

Фото: Социальные сети Жители Габона устали от правящей семьи Бонго, которая правит страной начиная с 1967 года

Что особенного в военном перевороте в Габоне

Африканский аналитик по вопросам безопасности Овигве Эгегу рассказал катарскому агентству Al-Jazeera, чем переворот в Габоне отличается от других мятежей в Западной Африке.

Эксперт отмечает, что если в последних восстаниях на африканском континенте поводом для мятежа, как правило, служили проблемы в области безопасности, то в случае с Габоном решающим фактором стало недовольство избирательным процессом.

«Переворот в Габоне стал неожиданностью, но в некоторой степени это и не сюрприз. Если вернуться, например, в 2016 год, когда Али Бонго баллотировался на второй срок, люди уже тогда протестовали против фальсифицированных результатов», — сказал Эгегу.

Как раньше проходили мятежи в Габоне

Конфликты вокруг правящей семьи и раньше приводили к насилию в Габоне. После выборов 2016 года в стране вспыхнули протесты и манифестанты подожгли здание парламента. В результате столкновений с правительственными силами, по официальным данным, погибло четыре человека.

В 2019 году группа военных предприняла попытку государственного переворота, штурмовала здание национального радио и телевидения и оттуда объявила о полном захвате страны.

Мятежные офицеры пообещали положить конец правлению Бонго и восстановить настоящую демократию, но лояльные власти военные и силы безопасности при поддержке Франции сорвали переворот. В результате неудачного мятежа погибло двое солдат, восемь были арестованы.

Где находится Габон, какие у России там интересы

Напомним, Габон расположен в западной части Центральной Африки. На северо-западе соседствует с Экваториальной Гвинеей, на юго-востоке — с Республикой Конго, на севере — с Камеруном.

Западные территории страны омывает Атлантический океан. В стране проживает примерно 1,6 млн человек. Официальным языком является французский. Основная религия — христианство.

Африканист и бывший посол Евгений Корендясов рассказал NEWS.ru, что у России в Габоне есть интересы, так как в этой африканской стране имеются большие запасы нефти, различные полезные ископаемые и отличного качества древесина, из которой делают люксовую мебель.

Какие еще перевороты были в регионе

В случае успеха габонский переворот станет восьмым по счету в Западной и Центральной Африке начиная с 2020 года.

В начале августа командующий президентской гвардией Нигера Омар Тчиани сверг президента страны Мохаммеда Базума и назначил себя главой нового военного правительства. Генерал заявил, что пошел на переворот, чтобы спасти родину от «постепенной и неизбежной кончины», вызванной ростом террористической угрозы. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) требует вернуть президенту полномочия, в ином случае угрожают ввести войска.

В соседнем с Нигером Буркина-Фасо с 1960 года прошло восемь переворотов. Последний состоялся в сентябре прошлого года, когда спецназ обвинил правительство в неспособности улучшить безопасность в стране и сверг президента Поля-Анри Дамиба. К власти пришел капитан Ибрагим Траоре. Ожидается, что страна вернется к гражданскому правлению к 2024 году.

В Мали военные свергли гражданскую власть в 2020 году. Перевороту предшествовали протесты против президента Ибрагима Кейты, которого обвиняли в коррупции, экономических проблемах и неэффективной борьбе с COVID-19. С приходом к власти полковника Ассими Гойта Мали начала сближаться с Россией и отдаляться от Запада.

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