Военные мятежники объявили о создании Нацкомитета спасения народа Мали

Военные, устроившие мятеж в Мали и арестовавшие членов правительства и президента Ибрагима Бубакара Кейту, объявили о создании Национального комитета спасения народа.
Мы, патриотические силы, сгруппированные вокруг Национального комитета спасения народа, приняли решение взять на себя ответственность перед людьми и перед историей, — цитирует AFP замглавы штаба ВВС Мали.
Как отмечает агентство, военные призывают к «политическому переходу», который впоследствии должен привести к выборам, и обязуются следовать всем международным соглашениям.
75-летний президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта и 46-летний премьер Бубу Сиссе были арестованы мятежниками. Они находятся на армейской базе Кати. Отмечается, что военные ворвались в резиденцию главы государства Себеникоро в столице Мали Бамако и увезли первых лиц государства на крупнейший военный объект в пригороде.
Ранее президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта заявил, что не хочет оставаться у власти ценой кровопролития, писал NEWS.ru.
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