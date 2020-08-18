Военные мятежники объявили о создании Нацкомитета спасения народа Мали

https://static.news.ru/photo/6fdd3932-e1dd-11ea-8c9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Markus Heine, via www.imago-imag.de/Global Look Press

Военные, устроившие мятеж в Мали и арестовавшие членов правительства и президента Ибрагима Бубакара Кейту, объявили о создании Национального комитета спасения народа.

Мы, патриотические силы, сгруппированные вокруг Национального комитета спасения народа, приняли решение взять на себя ответственность перед людьми и перед историей, — цитирует AFP замглавы штаба ВВС Мали.

Как отмечает агентство, военные призывают к «политическому переходу», который впоследствии должен привести к выборам, и обязуются следовать всем международным соглашениям.

75-летний президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта и 46-летний премьер Бубу Сиссе были арестованы мятежниками. Они находятся на армейской базе Кати. Отмечается, что военные ворвались в резиденцию главы государства Себеникоро в столице Мали Бамако и увезли первых лиц государства на крупнейший военный объект в пригороде.

Ранее президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта заявил, что не хочет оставаться у власти ценой кровопролития, писал NEWS.ru.