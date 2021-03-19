Власти Камеруна одобрили вакцину «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/1d313fee-88b8-11eb-aaf7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Камерун стал 53-м государством, которое одобрило российскую вакцину от коронавирусной инфекции нового типа «Спутник V». Об этом в пятницу, 19 марта, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.

Таким образом, препарат одобрили более 50 стран с общим населением свыше 1,4 млрд человек. Отечественная вакцина по числу одобрений занимает второе место в мире.

Руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев подчеркнул, что Африка входит в топ регионов, которые одобрили «Спутник V».

Поддерживаем решение Министерства здравоохранения Камеруна, которое позволит обеспечить доступ населения к одному из лучших мировых препаратов против коронавируса, — цитирует Дмитриева РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, вакциной «Спутник V» в России привились военные атташе из 34 стран СНГ, Азии, Африки, Европы и Латинской Америки. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным министерства, число привитых атташе достигло 183 человек. В сообщении говорится, что все они приняли «добровольное участие в проведении вакцинации от новой коронавирусной инфекции российским препаратом «Спутник V».