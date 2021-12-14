В Южном Судане 89 человек умерли от неизвестной болезни

По меньшей мере 89 человек умерли от неизвестной болезни на востоке Южного Судана. Такое количество смертей наблюдается за последние несколько недель. Сейчас Всемирная организация здравоохранения направила в эпицентр заболевания целевую группу для экстренных исследований, передаёт южноафриканская радиостанция SABC.

Специалисты ВОЗ отправились в штат Джонглей, где оказалось больше всего умерших.

Международные организации, работающие в стране, заявляют о как минимум 89 погибших. Местные власти сообщают о множестве умерших от болезни, природу которой пока не удаётся установить. Больше всего заболевших в регионах, которые в 2021 году подверглись крупнейшему за последние 60 лет наводнению. Однако первоначальные предположения о том, что речь может идти о холере, не подтвердились в ходе проверок.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что эпидемия мутировавшего птичьего гриппа может оказаться гораздо опаснее пандемии коронавируса. Из-за того, что всё внимание сейчас сосредоточено на COVID-19, на второй план отошли многие другие опасные болезни. Большинство из них, включая птичий грипп, бесконтрольно распространились по миру.