Восемь человек погибли при взрыве бензовоза в ЮАР

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В городе Боксбург на севере ЮАР взорвался бензовоз, сообщает местная радиостанция SABC. ЧП произошло из-за того, что, проезжая под мостом, грузовик задел переправу верхней частью цистерны. В результате погибли не менее восьми человек, есть раненые. При взрыве были нанесены повреждения нескольких домам, зданию больницы, а также автомобилям.

Бензовоз проезжал под мостом и задел его верхней частью цистерны, произошел взрыв. Наряду с погибшими есть раненые, их число устанавливается, — говорится в сообщении.

В начале декабря в Рязанской области на аэродроме загорелся бензовоз, после чего произошел взрыв. В результате погибли три человека, еще шесть получили ранения. Был поврежден стоящий рядом самолет.

Ранее в Шебекинском городском округе Белгородской области пассажирская «Газель» столкнулась с бензовозом. В результате ДТП погибли семь человек, еще трое получили ранения.

В конце августа в Ярославской области произошло ДТП с участием бензовоза и автомобиля скорой помощи. Погибли трое медработников. В результате разлива топлива вспыхнул пожар, который перекинулся на жилые дома. Общая площадь возгорания составила 200 квадратных метров.