Африка

В Египте назвали условия для восстановления работы отелей

00:02, 04 мая 2020
Фото: Фото: Ahmed Gomaa/XinHua/Global Look Press

Власти Египта сообщили план по восстановлению работы гостиниц и отелей в стране при пандемии коронавируса.

Работа гостиниц до 1 июня будет возобновлена только на 25% от общей возможной загрузки. После загрузка будет увеличена до 50%, — говорится в заявлении министра туризма Египта Халеда аль-Анани.

Помимо этого, обязательными условиями для восстановления работы являются наличие средств личной защиты, оборудованный медицинский пункт и постоянная координация с министерством туризма.

Обязательные условия также включают в себя запрет на проведение массовых мероприятий внутри гостиниц, а также ограничение на какие-либо ночные программы, — подчеркнули в заявлении.

Ранее NEWS.ru информировал, что в Египте коронавирус выявили у человека без симптомов болезни.

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