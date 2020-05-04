В Египте назвали условия для восстановления работы отелей

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Сообщения ряда африканских СМИ о том, что Зимбабве разворачивает свои войска в Мозамбике, не соответствуют действительности. Об этом сообщил постоянный секретарь зимбабвийского Министерства информации, СМИ и телекоммуникации Ник Мангвана.

Об этом он написал в своём Twitter после появления в ряде СМИ информации о том, что на север Мозамбика прибыли зимбабвийские солдаты для борьбы с местными исламистскими террористическими группировками. Зимбабве...