В Египте назвали условия для восстановления работы отелей

Власти Египта сообщили план по восстановлению работы гостиниц и отелей в стране при пандемии коронавируса.
Работа гостиниц до 1 июня будет возобновлена только на 25% от общей возможной загрузки. После загрузка будет увеличена до 50%, — говорится в заявлении министра туризма Египта Халеда аль-Анани.
— Daily News Egypt (@DailyNewsEgypt)
#Egyptâs Tourism Ministry ( @TourismandAntiq) puts conditions for return of domestic #tourism, of which banning wedding ceremonies inside hotels and night activities pic.twitter.com/cZzEL4zTA1 May 3, 2020
Помимо этого, обязательными условиями для восстановления работы являются наличие средств личной защиты, оборудованный медицинский пункт и постоянная координация с министерством туризма.
Обязательные условия также включают в себя запрет на проведение массовых мероприятий внутри гостиниц, а также ограничение на какие-либо ночные программы, — подчеркнули в заявлении.
Ранее NEWS.ru информировал, что в Египте коронавирус выявили у человека без симптомов болезни.
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