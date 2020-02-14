https://static.news.ru/photo/7fa7e6b8-4fb2-11ea-aab8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiong Qi/Xinhua/Global Look Press

В Египте коронавирус обнаружили у внешне здорового человека. Инфекция подтвердилась в его анализах только со второго раза.

Один результат оказался негативным, мы провели еще две проверки — он оказался позитивным. Это был носитель инфекции, у которого не было никаких симптомов болезни, — заявила министр здравоохранения арабской страны Хала Заед.

Инфицированного иностранца выявили в ходе проверки всех прибывающих в Египет. В настоящее время его поместили на карантин, который продлится 14 дней. Кроме того, под наблюдение медиков попали все, кто контактировал с заражённым, но так же, как и он, не проявлял симптомов болезни, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, к 14 февраля жертвами коронавируса в Китае стали 1384 человека из почти 64,5 тысячи заболевших. Выздоровели более семи тысяч заразившихся COVID-19.