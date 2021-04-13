В Африке появились афиши с Путиным в красном кимоно

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Федерация самбо Центральноафриканской республики (ЦАР) решила привлечь внимание к чемпионату по этому виду единоборств с помощью афиш с изображением президента России Владимира Путина в красном кимоно. Об этом рассказал журналистам глава спортивной организации Кевин Сирил Мобили-игнава.

Мы благодарим Россию через её президента и рассказываем [нашей] молодежи о том, кто такой Путин — воин, который нас не бросает, — приводит РИА Новости слова главы федерации.

Фото российского президента появились в городах страны в преддверии мероприятия, стартующего 8 мая. Мобили-игнава отметил, что организаторы остановились на изображении Путина, чтобы напомнить о происхождении самбо, а также способствовать укреплению отношений между Россией и ЦАР.

Владимир Путин является мастером спорта по самбо и дзюдо. Единоборствами российский лидер занимается с 11 лет.

Как писал NEWS.ru, в результате нападения боевиков в Центральноафриканской Республике в начале марта пострадали два российских военных специалиста.