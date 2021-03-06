Двое российских военных пострадали при нападении боевиков в ЦАР

В результате нападения боевиков в Центральноафриканской республике пострадали два российских военных специалиста.
По данным телеканала «Россия», ранения
Во время эвакуации пострадавших россиян на базу один из вертолётов потерпел крушение. Он упал в болото и вскоре загорелся. В результате данного происшествия никто не пострадал.
Летчик вертолёта и раненый специалист были эвакуированы военным конвоем до ближайшего аэропорта, откуда их на самолёте доставили в Банги.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Сирии в результате взрыва двух мин погибли 18 человек.