Двое российских военных пострадали при нападении боевиков в ЦАР

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В результате нападения боевиков в Центральноафриканской республике пострадали два российских военных специалиста.

По данным телеканала «Россия», ранения не представляют опасности для жизни, однако одному из пострадавших необходима помощь хирурга в госпитале.

Во время эвакуации пострадавших россиян на базу один из вертолётов потерпел крушение. Он упал в болото и вскоре загорелся. В результате данного происшествия никто не пострадал.

Летчик вертолёта и раненый специалист были эвакуированы военным конвоем до ближайшего аэропорта, откуда их на самолёте доставили в Банги.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Сирии в результате взрыва двух мин погибли 18 человек.