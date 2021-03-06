В Сирии 18 человек погибли при взрыве двух мин

Два автобуса подорвались на минах, установленных на обочине дороги в сельской местности сирийской провинции Хама. Об этом сообщает местный телеканал Alekhbariya.
В результате взрывов погибли по меньшей мере 18 человек, ещё несколько получили ранения. По предварительной информации, к теракту
Ранее спецпредставитель президент России по САР Александр Лаврентьев заявил, что ситуация в ближневосточной стране «очень тревожная». По его словам, наблюдается активизация «спящих ячеек» террористов.
Как сообщал NEWS.ru, сирийские журналисты обвинили Вашингтон в переброске в САР боевиков запрещённой в РФ террористической организации «Исламское государство». В середине января 2021 года американцы якобы перевезли группу радикалов из тюрьмы Гувейран в Хасаке на одну из баз недалеко от границ САР, Ирака и Иордании.