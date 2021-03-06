СМИ: вертолёт с военными специалистами из РФ разбился в ЦАР

https://static.news.ru/photo/670ca2da-7f52-11eb-ac4f-96000091f725_660.jpg Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Центральноафриканской Республике (ЦАР) разбился вертолёт с российскими военными специалистами. По предварительным данным, никто не пострадал.

О крушении воздушной машины сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель» со ссылкой на свои источники.

По неподтвержденным данным, в Центральноафриканской Республике потерпел крушение вертолёт, на борту которого находились российские военные специалисты, — говорится в сообщении.

На борту воздушной машины находились два человека. Вертолёт рухнул в болото и сгорел. Официальной информации о крушении вертолёта нет.

Ранее в СМИ появилась информация о гибели в ЦАР российских граждан, но посол РФ Владимир Титоренко назвал эти сообщения фейками. Он подчеркнул, что ни один российский военный инструктор не был взят в плен или убит. Дипломат подчеркнул, что информационный вброс был сделан оппозиционным изданием, которое финансируется из-за рубежа. Спонсоры издания не хотят видеть президентом ЦАР Фостена-Арканже Туадеру.

Как писал NEWS.ru, в 2018 году в ЦАР убили трёх российских журналистов: режиссёра-документалиста Александра Расторгуева, оператора Кирилла Радченко и военного корреспондента Орхана Джемаля. Следственный комитет установил, что россияне погибли в результате ограбления.