В Африке нашли новый регион с уникальными растениями и животными SciRep: В Мозамбике обнаружили место обитания редких видов флоры и фауны

Фото: Robin Loznak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Международная группа ученых обнаружила новый экорегион на Африканском континенте, которому они дали название Горный архипелаг Юго-Восточной Африки (SEAMA), передает Scientific Reports. Он является местом обитания множества редких и эндемичных видов растений и животных, не встречающихся нигде более на Земле. Среди них 127 видов растений и 90 видов животных, включая земноводных, рептилий, птиц, млекопитающих, бабочек и пресноводных крабов.

Отмечается, что при этом экорегион SEAMA находится под угрозой из-за потери лесных угодий. За последние два десятка лет горы на этой территории утратили пятую часть площади тропических лесов, а в некоторых районах потери составляют почти половину.

Ранее ученые из Индии обнаружили лягушку, на спине которой вырос гриб. Необычное открытие, которое стало первым задокументированным подобным случаем, было сделано специалистами по водно-болотным угодьям из природоохранной организации WWF (Всемирный фонд дикой природы, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Индии.

До этого были представлены материалы исследования Nature Communications, согласно которым белым медведям грозит вымирание из-за потепления. Ученые пояснили, что изменения климата влекут за собой таяние ледников. В связи с этим голодная смерть уже угрожает медведям в Гудзоновом заливе, которые не могут охотиться из-за отсутствия льда.