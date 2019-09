5 сентября родственники Мугабе вылетели в Сингапур, так как уже некоторое время мужчина был подключён к аппаратам обеспечения жизнедеятельности, сообщает Pindula News .

Breaking: Robert Mugabe, former leader of Zimbabwe has just died at a hospital in Singapore at age 95 #RestInPower pic.twitter.com/Lq8w7WJleN

Информацию о смерти Мугабе подтвердил в своём Twitter нынешний президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва.

Cde Mugabe was an icon of liberation, a pan-Africanist who dedicated his life to the emancipation and empowerment of his people. His contribution to the history of our nation and continent will never be forgotten. May his soul rest in eternal peace (2/2)