Умер экс-президент Анголы Эдуарду душ Сантуш

Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press

Бывший лидер Анголы Эдуарду душ Сантуш скончался в возрасте 79 лет после продолжительной болезни в клинике Текнон в Барселоне, пишет Reuters со ссылкой на администрацию президента. Он занимал свой пост почти четыре десятилетия — с 1979 по 2017 год.

Бывший президент скончался в 11:10 утра по испанскому времени в барселонской клинике Текнон после продолжительной болезни, — сообщил собеседник агентства.

Авторы публикации добавили, что в клинике, где проходил лечение Сантуш, отказались от комментариев.

Накануне бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ, на которого было совершено покушение во время его выступления в городе Нара, умер от полученных ранений в больнице Медицинского университета Нары. 67-летний политик скончался, не приходя в сознание. Злоумышленник выстрелил ему дважды в спину. Абэ получил огнестрельное ранение в шею справа, также кровотечение было зафиксировано в области груди слева. Врачи боролись за его жизнь несколько часов, однако безуспешно.