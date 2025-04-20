Тело растерзанной львом девочки нашли в реке В Найроби нашли тело растерзанной львом 14-летней девочки

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В столице Кении Найроби лев растерзал 14-летнюю девочку, сообщает The Sun. По данным газеты, это произошло рядом с национальным парком. Тело погибшей позднее нашли в реке Мбагати.

Отмечается, что о трагедии сотрудникам Службы дикой природы страны сообщил другой подросток, который видел расправу. Поиски льва продолжаются до сих пор.

Ранее сообщалось, что в Индии от лап азиатского льва погиб пятилетний ребенок. Дикое животное напало на него, когда он играл у дома, и утащило в лес, где растерзало. Хищника пытались выследить и убить, но поиски не увенчались успехом.

Между тем в Ровенской области Украины обнаружили тело льва, оно находилось на свалке около мясокомбината в Костополе. По одной из версий, животное выкинули на свалку сотрудники цирка. Однако некоторые обратили внимание, что в программе номеров льва не было, поэтому предположили, что хищник содержался у местных жителей.

Кроме того, в Крыму три льва загрызли управляющую сафари-парком «Тайган». По данным Следственного комитета, женщина зашла в клетку с хищниками для уборки, забыв закрыть засов двери между двумя отделениями клетки. В результате животные напали на работницу парка, причинив ей смертельные травмы.