https://static.news.ru/photo/80a968a0-5a5e-11ea-8802-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press

Суд города Прая признал 11 россиян виновными в транспортировке 9 тонн наркотиков. Члены команды торгового судна ESER получили от 10 до 12 лет тюрьмы.

Моряков признали виновными по двум пунктам: контрабанде и организации преступного сообщества. Генеральный прокурор островного государства требовал большие сроки — 13–18 лет.

Капитан получил 12 лет тюрьмы, остальные моряки — по 10 лет, — отметил в комментарии ТАСС российский дипломат, присутствовавший в зале суда.

Собеседник агентства уточнил, что адвокаты россиян, вероятно, обжалуют приговоры.

Как писал NEWS.ru, следовавшее под флагом Панамы судно задержали в феврале 2019 года в порту Прая. Позже власти Кабо-Верде арестовали 12 российских моряков по подозрению в контрабанде наркотиков.

Один из них — Сергей Животов — в январе 2020-го умер в заключении после продолжительной болезни.