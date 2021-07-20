СМИ: на временного президента Мали совершили покушение

Военные в Мали 24 мая арестовали временного президента Ба Ндау и премьер-министра Моктара Уана. Тогда вице-президент Ассими Гоита заявил, что освободил их от исполнения обязанностей за нарушение хартии переходного периода. Военный совет во главе с Гоитой взял на себя управление страной. Позднее Конституционный суд Мали объявил его президентом переходного периода.
Ранее сообщалось, что в столице Сомали Могадишо миномётному обстрелу подвергся район, в котором располагается президентский дворец. По территории были выпущены по меньшей мере четыре снаряда. Взрывами были затронуты строения, находящиеся вблизи резиденции. Информации о пострадавших не поступало.