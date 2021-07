СМИ: на временного президента Мали совершили покушение

Отмечается, что двое мужчин напали на Гоиту с ножом. Инцидент произошёл во время молитвы в большой мечети в Бамако. Один из них попытался ударить Гоиту сзади, но вместо него ранил другого человека.

#UPDATE Two armed men, including one who wielded a knife, attacked Mali's interim president Assimi Goita on Tuesday, an AFP journalist saw, during prayers in the great mosque in the capital Bamako



Assimi Goita speaks to the press after seizing power in 2020 pic.twitter.com/RY2aO2JXVr