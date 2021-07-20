16+

Рубрики

Медиа

Архив

Африка

СМИ: на временного президента Мали совершили покушение

13:14, 20 июля 2021
Ассими Гоита Ассими Гоита Фото: Nicolas Remene/Keystone Press Agency/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

На временного президента Мали Ассими Гоиту совершили покушение. Об этом сообщает агентство AFP.

Отмечается, что двое мужчин напали на Гоиту с ножом. Инцидент произошёл во время молитвы в большой мечети в Бамако. Один из них попытался ударить Гоиту сзади, но вместо него ранил другого человека.

До этого Гоита занимал должность полковника.

Военные в Мали 24 мая арестовали временного президента Ба Ндау и премьер-министра Моктара Уана. Тогда вице-президент Ассими Гоита заявил, что освободил их от исполнения обязанностей за нарушение хартии переходного периода. Военный совет во главе с Гоитой взял на себя управление страной. Позднее Конституционный суд Мали объявил его президентом переходного периода.

Ранее сообщалось, что в столице Сомали Могадишо миномётному обстрелу подвергся район, в котором располагается президентский дворец. По территории были выпущены по меньшей мере четыре снаряда. Взрывами были затронуты строения, находящиеся вблизи резиденции. Информации о пострадавших не поступало.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео