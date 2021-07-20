СМИ: на временного президента Мали совершили покушение

На временного президента Мали Ассими Гоиту совершили покушение. Об этом сообщает агентство AFP.

Отмечается, что двое мужчин напали на Гоиту с ножом. Инцидент произошёл во время молитвы в большой мечети в Бамако. Один из них попытался ударить Гоиту сзади, но вместо него ранил другого человека.

#UPDATE Two armed men, including one who wielded a knife, attacked Mali's interim president Assimi Goita on Tuesday, an AFP journalist saw, during prayers in the great mosque in the capital Bamako



Assimi Goita speaks to the press after seizing power in 2020 pic.twitter.com/RY2aO2JXVr — AFP News Agency (@AFP) July 20, 2021

До этого Гоита занимал должность полковника.

Военные в Мали 24 мая арестовали временного президента Ба Ндау и премьер-министра Моктара Уана. Тогда вице-президент Ассими Гоита заявил, что освободил их от исполнения обязанностей за нарушение хартии переходного периода. Военный совет во главе с Гоитой взял на себя управление страной. Позднее Конституционный суд Мали объявил его президентом переходного периода.

Ранее сообщалось, что в столице Сомали Могадишо миномётному обстрелу подвергся район, в котором располагается президентский дворец. По территории были выпущены по меньшей мере четыре снаряда. Взрывами были затронуты строения, находящиеся вблизи резиденции. Информации о пострадавших не поступало.