Россия страдает «алжирением»

Министр обороны США Марк Эспер 1 октября совершил визит в Алжир. Это первая поездка главы Пентагона в республику с 2006 года. Причина в том, что до недавнего времени в оборонном плане североафриканская страна ориентировалась на Россию и Китай, и для американских интересов в стране просто не оставалось места. Теперь же, когда в Алжире сменилась власть, у Вашингтона появился шанс переманить новое руководство страны на свою сторону.

Пентагон сообщил, что глава ведомства Марк Эспер обсудил с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном вопросы совместного противодействия терроризму, а также ситуацию в Ливии и Мали, где недавно произошёл военный переворот.

Есть ряд областей, в которых мы планируем расширить наше сотрудничество, например в борьбе с терроризмом. Мы работаем над активизацией наших учений и совместных тренировок, — заявил Эспер после переговоров с Теббуном, который также занимает пост министра обороны. — Кроме того, мы обсудили другие вопросы, касающиеся наших вооруженных сил, которые, я уверен, также улучшат нашу оперативную совместимость.

Пентагон не скрывает, что одна из целей визита министра обороны США, первого за долгие годы, — это противостояние интересам России и Китая в регионе.

Мы не взаимодействуем с ними активно из-за их связей с другими, — прокомментировал поездку Эспера в Алжир чиновник из Пентагона. — Но есть шанс немного приоткрыть дверь в республику с помощью расширения двусторонних связей.

С момента обретения независимости Алжир установил прочные связи сначала с СССР, а потом с Россией. Показательно, что 67% вооружения, закупленного республикой с 2015-го по 2019 год, происходит из РФ. На втором месте по поставкам оружия в страну находится Китай с 13%. Критики алжирского правящего режима даже обвиняли его в «коллекционировании» новейших образцов военной техники и неоправданном расточительстве. Но это же делало североафриканскую страну одним из самых желанных клиентов российских оружейников.

Протесты в 2019 году Algiers/Global Look Press

Многолетний президент Алжира Абдель Азиз Бутефлика, при котором происходили эти закупки, вынужденно ушёл в отставку в апреле прошлого года, когда в возрасте 82 лет попытался выдвинуться на пятый срок. Это вызвало волну протестов в стране, после чего он отказался от своих планов. Очевидно, США расценили смену власти в результате демократического подъёма как шанс продвинуть свои ценности в республике, а заодно и вооружение.

Эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов в разговоре с NEWS.ru обратил внимание на то, что по экономике Алжира, которая испытывала проблемы ещё до пандемии, сильно ударили коронавирус и падение цен на нефть. В результате руководители республики задумались о том, чтобы влезть в долги МВФ, против чего они не так давно выступали, полагая, что это закабалит страну и лишит её независимого внешнеполитического курса. На этом фоне 24 сентября в Алжир приехала внушительная американская делегация из представителей Африканского командования Пентагона, Госдепа и разведывательного сообщества.

По имеющимся данным, американцы предлагали немного сместить вектор ориентированности Алжира на Россию. Прямо РФ не называлась, но американцы привезли выгодные предложения — чуть ли не беспроцентный кредит на продолжительный срок и поставки американской военной техники. До сих пор они предпочитали наши интересы в Алжире не трогать, хотя двумя годами ранее алжирские дипломаты сами, находясь в Соединённых Штатах, призывали американцев быть более активными на местном рынке вооружений, диверсифицировать свои связи. Залезая в более тесные отношения с Вашингтоном, алжирцы, по одной из версий, хотели обезопасить себя от призрака «оранжевых революций». В тамошнем руководстве циркулировало много конспирологических теорий о том, что всё происходящее в мире творится по щелчку пальцев Вашингтона. Сергей Балмасов эксперт Института Ближнего Востока эксперт Института Ближнего Востока

Эксперт добавил, что в проекте новой конституции, референдум о принятии которой ожидается в ноябре, будет прописано, что Алжир сможет задействовать свои войска за рубежом. США хотят использовать этот факт для того, чтобы отстаивать свои интересы в Африке под предлогом борьбы с терроризмом. Речь, в частности, идёт о регионе Сахель и Ливии.

Публичные результаты визита Эспера в Алжир свелись к протокольным заявлениям и возложению венков к памятнику жертвам борьбы за независимость. Реальные же последствия поездки американского министра обороны в зону российских интересов, вероятно, станут известны позднее. Если, конечно, ему действительно удалось договориться о чём-либо с руководством республики.