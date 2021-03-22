Маврикий зарегистрировал вакцину «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/9e1e5590-8b12-11eb-98c6-96000091f725_660.jpg Фото: Martin Moxter/imagebroker.com/Global Look Press

Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» зарегистрирована в Республике Маврикий. Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Таким образом, вакцина «Спутник V» одобрена в странах с общим населением свыше 1,4 млрд человек, — говорится в сообщении РФПИ.

Маврикий стал уже 55-й страной мира, где получил регистрацию «Спутник V». На минувшей неделе этот список пополнили Сейшельские Острова, Камерун, Филиппины и Азербайджан.

На данный момент в России разработано три препарата. Это «Спутник V» центра Гамалеи, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор», а также «КовиВак» центра Чумакова. На совещании по вакцинации населения президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что первые партии вакцины «КовиВак» уже произведены.

Как ранее писал NEWS.ru, в Еврокомиссии оценили перспективы использования российской вакцины «Спутник V» в Европе. По словам европейцев, «дверь не закрыта», но всё будет зависеть от обстоятельств.