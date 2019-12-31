https://static.news.ru/photo/40c2e7ac-2bc9-11ea-acb0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Runkel/imageBROKER.com/Global Look Press

В Эфиопии в результате дорожной аварии погибли 27 человек. Инцидент произошёл в воскресенье, 29 декабря, в областном штате Оромия.

По данным агентства ENA со ссылкой на местную полицию, столкнулись автобус и микроавтобус. Все погибшие находились на борту микроавтобуса, который должен был перевозить не более 14 пассажиров.

Ранее NEWS.ru сообщал о гибели в ДТП российского футболиста Кирилла Погорелова. Игрок сборной РФ по мини-футболу ехал на автомобиле BMW по улице Садовая-Кудринская в Москве, в какой-то момент он выехал на полосу встречного движения и врезался в такси Toyota Camry. После столкновения с японской машиной BMW Погорелова протаранила два Kia Rio.