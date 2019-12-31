В Эфиопии в результате дорожной аварии погибли 27 человек. Инцидент произошёл в воскресенье, 29 декабря, в областном штате Оромия.
По данным агентства ENA со ссылкой на местную полицию,
Ранее NEWS.ru сообщал о гибели в ДТП российского футболиста Кирилла Погорелова. Игрок сборной РФ по мини-футболу ехал на автомобиле BMW по улице Садовая-Кудринская в Москве, в какой-то момент он выехал на полосу встречного движения и врезался в такси Toyota Camry. После столкновения с японской машиной BMW Погорелова протаранила два Kia Rio.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен