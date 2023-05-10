Посол Судана: Россия для нас очень дружественная страна

Посол Судана в Москве Мохаммед Сиррадж заявил в интервью NEWS.ru, что у России есть своя внешнеполитическая доктрина. Она включает в себя невмешательство во внутренние дела других стран. По его словам, эту позицию Москвы высоко ценят как в Судане, так и в других африканских государствах.

Россия для нас очень дружественная страна, мы поддерживаем активные контакты по самым разным вопросам. Российские дипломаты готовы, если мы попросим их, содействовать любому процессу в Судане, даже если это процесс урегулирования конфликта, — отметил посол.

Сиррадж подчеркнул, что российские дипломаты часто помогают Хартуму, «поддерживают позицию Судана в Совете Безопасности ООН, так что мы очень благодарны российскому народу».

В Судане с 15 апреля продолжается конфликт между Вооруженными силами страны, возглавляемыми командующим Абделем Фаттахом аль-Бурханом, и Силами быстрого реагирования (СБР, бывшим ополчением джанджавидов) во главе с Мухаммадом Хамданом Дагло. Армия и СБР не смогли договориться об условиях, на которых силы Дагло должны были интегрироваться в состав армии. Это привело к противостоянию двух сил, продолжающемуся до сих пор, несмотря на многочисленные попытки разных стран усадить стороны за стол переговоров.