Посол Кении оценил заявление Борреля о том, что в Африке не знают о Путине Посол Кении в РФ: в стране прекрасно знают о России и Путине, вопреки заявлениям Евросоюза

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

В Кении знают, где находится Россия, и с этим нет никаких проблем, сообщил РИА Новости посол африканского государства в Москве Бенсон Огуту. Так он ответил на реплику главы евродипломатии Жозепа Борреля, который заявил, что сомневается в искренности африканцев, участвующих в демонстрациях в поддержку РФ. По его мнению, поддерживающие Москву африканцы не знают, где находится Донбасс и кто такой президент Владимир Путин.

Как посол Кении могу вас заверить, что наши отношения с Россией плодотворно развивались со времен обретения независимости 59 лет назад. Мы знаем, где находится Россия, и у нас с этим нет никаких проблем, — сказал посол.

Ранее Огуту заявил, что Кения может начать использовать платежную систему «Мир» во взаимной торговле с Россией. По его словам, Кения изучает все возможные альтернативы, чтобы сотрудничество двух стран продолжалось.

До этого президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил, что рассчитывает вступить в БРИКС в 2023 году. По его словам, Россия, КНР, ЮАР и Бразилия уже одобрили вступление Алжира в объединение. О том, что Алжир подал заявку на вступление в межгосударственное объединение пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР (БРИКС), сообщила ранее специальный посланник МИД страны по международному партнерству Лейла Заруки. Она отметила, что на июньском саммите и Россия, и Китай приветствовали присоединение республики к группе.