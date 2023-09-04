Новый премьер Нигера попросил встречи с отстраненным президентом Назначенный военными премьер Нигера захотел встречи с экс-президентом Базумом

Фото: IMAGO/Jonathan Rebboah/Global Look Press

Мохамед Базум

Премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн, назначенный военными, которые взяли под контроль власть в стране, заявил в эфире YouTube-канала Al Jazeera, что рассчитывают в скором времени на встречу с отстраненным от власти президентом страны Мохамедом Базумом. Он был отстранен в конце июля, после чего военные сообщили о формировании «Национального совета по защите отечества».

Я надеюсь вскоре провести встречу с бывшим президентом Мохамедом Базумом, — сказал Зейн.

Ранее стало известно, что нынешний президент Нигера Бола Тинубу отозвал всех послов страны по всему миру. Исключения составили постпреды Нигерии в ООН в Нью-Йорке и Женеве. Решение было принято по итогам анализа работы дипучреждений Нигерии в других странах.

До этого глава МИД правительства свергнутого Базума Асуми Масуду заявил, что Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) готовит военную интервенцию. По его словам, «речь идет не о войне против Нигера, а о разовой операции, направленной на восстановление власти президента Базума».

Политолог Александр Асафов ранее заявил, что Франция неспособна развернуть масштабную группировку для возвращения влияния в африканских странах. По его мнению, шанс Франции может быть только в создании широкой коалиции, в одиночку страна не способна аккумулировать серьезные силы.