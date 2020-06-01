Новая вспышка лихорадки Эбола объявлена в Конго

https://static.news.ru/photo/6134f05a-a40c-11ea-af72-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sally Hayden/Global Look Press

В городе Мбандака в Экваториальной провинции на северо-западе Демократической Республики Конго официально объявлена новая вспышка лихорадки Эбола . Об этом заявил министр здравоохранения Этени Лонгондо.

По его словам, образцы подозрительных случаев, которые были направлены в Национальный институт биомедицинских исследований, были признаны положительными.

Уже скончались по меньшей мере четыре человека, передаёт РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.

Нынешняя вспышка Эболы в Конго началась в конце июля 2018 года. Год спустя Всемирная организация здравоохранения квалифицировала её как чрезвычайную ситуацию международного масштаба. Предполагалось, что в апреле 2020 года страна сможет заявить о полной победе над вирусом. Однако 10 апреля, спустя 52 дня после того, как выздоровел последний заболевший, был зарегистрирован новый случай заражения.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола, — острая инфекция, которая поражает людей и некоторые виды животных.

Ранее NEWS.ru писал, что один из заражённых сбежал из больницы, а среди жертв новой вспышки есть 11-месячный ребёнок.