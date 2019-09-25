Четырёхмесячный сын герцога и герцогини Сассекских Арчи познакомился с англиканским архиепископом Кейптаунским Десмондом Туту — активным борцом с апартеидом и лауреатом Нобелевской премии мира 1984 года.
Туту, его супруга Ли и дочь Тандека приняли принца Гарри, Меган Маркл и их наследника в своей резиденции в Кейптауне, пишет Daily Mail.
Гарри в скором времени отправится в Ботсвану, Анголу и Малави, его жена и сын остануться в ЮАР. Семья воссоединится в Йоханнесбурге. На Африканском континенте представители британской королевской семьи проведут в общей сложности 10 дней.