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Четырёхмесячный сын герцога и герцогини Сассекских Арчи познакомился с англиканским архиепископом Кейптаунским Десмондом Туту — активным борцом с апартеидом и лауреатом Нобелевской премии мира 1984 года.

Туту, его супруга Ли и дочь Тандека приняли принца Гарри, Меган Маркл и их наследника в своей резиденции в Кейптауне, пишет Daily Mail .

Harry and Meghan excitedly brought little Archie with them to the @TutuLegacy Foundation at one of Cape Town’s oldest building, The Old Granary. They were greeted by @TheDesmondTutu and daughter Thandeka. pic.twitter.com/XXHTKEChhg — Omid Scobie (@scobie) September 25, 2019

Гарри в скором времени отправится в Ботсвану, Анголу и Малави, его жена и сын остануться в ЮАР. Семья воссоединится в Йоханнесбурге. На Африканском континенте представители британской королевской семьи проведут в общей сложности 10 дней.

Archie has made his #SussexRoyalTour debut during a private meeting with @TheDesmondTutu in Cape Town pic.twitter.com/0Y6yxzR0qi — Omid Scobie (@scobie) September 25, 2019

Ранее News.ru сообщал, что африканский народ дал Арчи новое имя. Мальчика назвали традиционным именем Нтсика, что в переводе означает «колонна силы».