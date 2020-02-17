Глава МИД временного правительства Ливии Абдельхади аль-Хвейдж обратился с предложением к российским компаниям. Политик пригласил их для участия в реконструкции страны после разрешения конфликта.
Пользуясь случаем, я приглашаю российские компании принять участие в восстановлении Ливии, когда мы восстановим наш суверенитет над всей страной, — цитирует аль-Хвейджа ТАСС.
Отмечается, что на сегодняшний день Ливия обладает одними из крупнейших запасов углеводородов на территории Африки. До начала военных действий в стране суточная добыча нефти равнялась около 1,6 млн баррелей.
Как ранее писал NEWS.ru, о перспективах урегулирования конфликта на территории Ливии рассказал российский сенатор Константин Косачев.