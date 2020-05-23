Хафтар перебросил наёмников к юго-востоку от Триполи

https://static.news.ru/photo/fe8ce934-9e53-11ea-9547-fa163e074e61_660.jpg Фото: PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские наёмники, поддерживающие самопровозглашённого фельдмаршала Халифу Хафтара, были вывезены в аэропорт города Бени-Валид из Триполи, сообщил мэр Салем аль-Айван.

Их отъезд стал ещё одним ударом по силам Ливийской национальной армии (ЛНА), которая уже более года пытается отбить столицу у признанного ООН правительства национального согласия (ПНС), отмечает Al Jazeera.

По словам мэра Бени-Валида, тяжёлая техника также была вывезена из Триполи.

Они были доставлены на трёх военных самолётах в Эль-Джуфру, и их военные машины были доставлены туда, — заявил аль-Айван агентству Reuters.

Министр внутренних дел ПНС Ливии Фатхи Башага заявил, что Россия перебросила на север Африки с авиабазы Хмеймим в Сирии не менее восьми военных самолётов, писал NEWS.ru. По словам Башаги, их сопровождали два многоцелевых истребителя Су-35 ВВС РФ.