Хафтар перебросил наёмников к юго-востоку от Триполи

Российские наёмники, поддерживающие самопровозглашённого фельдмаршала Халифу Хафтара, были вывезены в аэропорт города Бени-Валид из Триполи, сообщил мэр Салем аль-Айван.
Их отъезд стал ещё одним ударом по силам Ливийской национальной армии (ЛНА), которая уже более года пытается отбить столицу у признанного ООН правительства национального согласия (ПНС),
По словам мэра Бени-Валида, тяжёлая техника также была вывезена из Триполи.
Они были доставлены на трёх военных самолётах в Эль-Джуфру, и их военные машины были доставлены туда, — заявил аль-Айван агентству Reuters.
Министр внутренних дел ПНС Ливии Фатхи Башага заявил, что Россия перебросила на север Африки с авиабазы Хмеймим в Сирии не менее восьми военных самолётов, писал NEWS.ru. По словам Башаги, их сопровождали два многоцелевых истребителя Су-35 ВВС РФ.
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