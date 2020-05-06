Египет с 15 мая открывает курорты

https://static.news.ru/photo/0adcc0fe-8f29-11ea-98e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gerald Matzka/ZB/Global Look Press

Работа отелей в курортных зонах Египта возобновится с 15 мая. Первое время они будут функционировать только для внутренних туристов.

Об этом сообщает портал Al Ahram. Отмечается, что власти страны будут снимать ограничения из-за коронавируса постепенно. В начальный период допускается загрузка отелей на уровне 25%. К июню её могут разрешить уже на 50%.

Глава министерства туризма и по делам древностей Халед Ахмед аль-Анани отметил, что нарушители временных правил будут лишаться лицензии.

Увеличить численность гостей смогут лишь отели, которые будут строго следовать всем предписаниям и рекомендациям, — добавил он.

Ранее NEWS.ru сообщал, что мировой спрос на поездки не возобновится до 2023 года. Такого мнения придерживаются эксперты компании Tourism Economics, которая специализируется на консалтинге. На то, чтобы люди полностью избавились от внутренних страхов, потребуется значительный запас времени, считают специалисты. Отельеры и представители сферы развлечений уже стараются учитывать это, формируя предложения на будущее.