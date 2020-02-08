Официальный представитель столицы Египта Халид аль-Хусейни сообщил дату переезда всех египетских министерств. Она намечена на второю половину 2020 года.
Во второй половине текущего года все министерства, расположенные сейчас в Каире, переместятся в Новую административную столицу, —
цитируетчиновника al-Masry al-Youm.
На сегодняшний день строительные работы в правительственном квартале завершены на 75%.
Квартал состоит из 37 зданий, общая площадь — 700 федданов, — добавил аль-Хусейни.
Как сообщал NEWS.ru ранее, переезда в новую столицу ожидает и посольство России. Город пока не получил названия, но уже презентован властями как «город будущего».
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