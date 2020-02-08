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Египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси высказал своё мнение о ситуации в Ливии. По мнению политика, страны региона нарушили все договорённости, которые были достигнуты в Берлине.

Иностранное вмешательство в дела Ливии привело к угрозам, которые не ограничиваются границами ливийского государства, — цитирует президента Египта «Газета.ru». На сегодняшний день в ливийском кризисе наступила критическая точка. Она может...