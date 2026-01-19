Больше 10 школьников погибли в ДТП с самосвалом

Больше 10 школьников погибли в ДТП с самосвалом Минимум 11 детей погибли в ЮАР при столкновении школьного автобуса с самосвалом

По меньшей мере 11 учащихся начальных и средних классов погибли при столкновении школьного автобуса с самосвалом на севере ЮАР, сообщает радиостанция SABC. Пятеро детей получили травмы, их состояние оценивается как критическое.

В районе Фандербейлпарк, провинция Гаутенг, 11 учеников погибли по дороге в школу в частном школьном транспорте, — сказано в материале.

Авария произошла на узкой дороге недалеко от Фандербейлпарка, которая, по словам местных жителей, известна опасным вождением большегрузных автомобилей. Министр базового образования Сививе Гварубе выразила обеспокоенность в связи с трагедией, заявив, что этот инцидент еще раз подчеркивает опасность, с которой сталкиваются дети по дороге в школу.

Те, кто перевозит наших детей, должны проявлять большую осмотрительность и ответственность. Безопасность учащихся всегда должна быть на первом месте, — заявила министр.

Премьер провинции Гаутенг Паняза Лесуфи заявил, что, по предварительным данным, автобус пошел на обгон и столкнулся с грузовиком. Он добавил, что частные школьные перевозки в регионе срочно нуждаются в более строгих правилах и контроле.

Это невыносимая ситуация, невыносимая картина, — сказал Лесуфи.

Ранее рейсовый микроавтобус, следовавший по маршруту Симферополь — Джанкой, съехал в кювет и опрокинулся в районе села Знаменка в Красногвардейском районе Крыма. При ДТП пострадали пять человек.