https://static.news.ru/photo/b973685c-2f8e-11ea-a3a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: The U.S. Army/flickr.com

Военно-морская база США Camp Simba (Лагерь Симба) в кенийском округе Ламу была атакована боевиками радикальной исламистской группировки «Аш-Шабаб».

По словам комиссара округа Ирунгу Мачарии, тяжеловооружённые террористы напали на базу рано утром 5 января. Они прибыли из расположенного неподалёку населённого пункта Хинди (Hindi) в этом округе, а перед нападением отключили электропитание. Хинди по-прежнему обесточен.

Перестрелка была короткой и закончилась отступлением боевиков. Информации о погибших и раненых пока нет, сообщает Daily Nation.

Группировка «Аш-Шабаб» базируется в Сомали. Она тесно контактирует с международной террористической организацией «Аль-Каида» (запрещена в РФ) и ведёт борьбу с местным правительством. В США «Аш-Шабаб» внесена в список террористических организаций.

Ранее NEWS.ru писал, что США в конце декабря нанесли авиаудары по позициям «Аш-Шабаб» в Сомали. В результате были убиты по меньшей мере четверо боевиков.