Военно-морская база США Camp Simba (Лагерь Симба) в кенийском округе Ламу была атакована боевиками радикальной исламистской группировки «Аш-Шабаб».
По словам комиссара округа Ирунгу Мачарии, тяжеловооружённые террористы напали на базу рано утром 5 января. Они прибыли из расположенного неподалёку населённого пункта Хинди (Hindi) в этом округе, а перед нападением отключили электропитание. Хинди по-прежнему обесточен.
Перестрелка была короткой и закончилась отступлением боевиков. Информации о погибших и раненых пока нет,
Группировка «Аш-Шабаб» базируется в Сомали. Она тесно контактирует с международной террористической организацией «Аль-Каида» (запрещена в РФ) и ведёт борьбу с местным правительством. В США «Аш-Шабаб» внесена в список террористических организаций.
Ранее NEWS.ru писал, что США в конце декабря нанесли авиаудары по позициям «Аш-Шабаб» в Сомали. В результате были убиты по меньшей мере четверо боевиков.
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