https://static.news.ru/photo/4da17338-2f13-11ea-abec-fa163e074e61_660.jpg Фото: EgyArmySpox/Facebook.com

Египетская армия завершила военные манёвры в Средиземном море. В учениях задействовали один из вертолётоносцев «Мистраль», подлодку и морской спецназ.

Военные отработали взаимодействие различных соединений ВМС с подключением всех типов техники, говорится на странице ВС республики в социальной сети Facebook.

Тренировки прошли на фоне сложной обстановки в регионе. В конце 2019 года правительство нацсогласия в соседней Ливии обратилось к Турции за военной помощью из-за наступления сил восточной Ливийской национальной армии Халифы Хафтара на Триполи.

Ранее NEWS.ru писал, что ЕС встревожен решением турецкого парламента об оказании военной поддержки Ливии. В Европейской внешнеполитической службе (ЕВС) полагают, что предоставление помощи одной из сторон ливийского конфликта приведёт к дестабилизации не только страны, но и всего региона.

Парламент Турции одобрил мандат на отправку военных в Ливию 2 января. Срок его действия составит один год. В Госдуме РФ сочли, что вмешательство Анкары может только усугубить ситуацию в стране.