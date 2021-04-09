Археолог раскрыл детали раскопок «Золотого города» в Египте

https://static.news.ru/photo/ac530cae-99eb-11eb-a448-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Археологам придётся минимум 10 лет работать на месте раскопок «Золотого города» в Египте. Пески африканской страны скрывали его от цивилизации свыше трёх тысяч лет, рассказал журналистам глава экспедиции Захи Хавасс. Населённый пункт также назывался Восход Атона — в честь солнечного божества.

По его словам, находка простирается на север и на запад. Это крупнейший обнаруженный подобный объект «золотой эпохи» возрастом около трёх тысяч лет.

Это целый город, он считается крупнейшим найденным на данный момент. Работы продлятся по меньшей мере 10 лет, поскольку нам надо обнаружить весь город полностью, а также район храмов <...>, который мы планируем найти к сентябрю [2021 года], — цитирует Хавасса РИА Новости.

Раскопки начались осенью 2020-го в районе между храмами Рамзеса III в Мединат-Абу и Аменхотепа III в надежде отыскать погребальный храм Тутанхамона. В регионе до этого безуспешно работали 60 археологических экспедиций. По словам профессора-египтолога из Университета Джонса Хопкинса (США) Бетси Брайан, открытие города стало важнейшим событием в Арабской Республике со времён обнаружения гробницы Тутанхамона.

Ранее NEWS.ru сообщал, что египетские и американские археологи нашли, возможно, древнейшую пивоварню в мире. Объект расположен в египетской провинции Сохаг, передаёт Министерство по делам древностей и туризма Арабской Республики. По данным ведомства, исследователи под руководством докторов Мэттью Адамса (Нью-Йоркский университет) и Деборы Вишак (Принстонский университет) работают на севере древнего города Абидос.