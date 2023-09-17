Алжир разочарован влиянием Запада в Африке Алжирский политик Шериф: Африка разочарована сохранением в ней влияния Запада

Фото: Djibo Issifou/dpa/Global Look Press

Сохранение влияния западных стран, особенно Франции, в Африке вызывает глубокое разочарование на континенте, заявил лидер алжирского движения «Общество за мир» Абд аль-Али Хасани Шериф, передает РИА Новости. Движение «Общество за мир» считается крупнейшей оппозиционной исламской партией в Алжире. По результатам выборов в июне 2021 года она получила 65 мест в 462-местном парламенте, став третьим по величине блоком в законодательном органе республики.

Сохранение французского и западного влияния вызывает в африканских странах глубокое разочарование. Одновременно мировые силы активно конкурируют за континент, предлагая новые форматы связей и сотрудничества, отличные от колониальных моделей и принципа превосходства Запада, — заявил Абд аль-Али Хасани Шериф.

Политик также подчеркнул важность создания «новой среды, способствующей развитию суверенных государств и обеспечению независимости, чтобы поддержать возрождение африканских наций».

Шериф также выразил свое несогласие с военными переворотам и призвал уважать конституционную легитимность политических режимов. Кроме того, он отметил как важное достижение включение Африканского союза в состав G20, что предоставляет Африканскому союзу возможность играть важную роль в укреплении мировой экономики.

Ранее уже сообщалось, что в Сети появились фото генерала Сергея Суровикина из Алжира. Это первое появление генерала после того, как он исчез из публичного пространства на фоне попытки мятежа ЧВК «Вагнер». Минобороны РФ не комментировало информацию о поездке Суровикина.