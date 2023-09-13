Акула напала на человека в Египте

Фото: Norbert Probst/imageBROKER.com/Global Look Press

Акула укусила девушку за плечо на египетском курорте Дахаб. После нападения пострадавшую госпитализировали в бессознательном состоянии. На опубликованном видео девушку уносят с пляжа на руках сотрудники отеля.

Ночью 5 сентября в Коралловом море в Тихом океане акулы атаковали катамаран Russian Ocean Way — TION, на котором двигались участники кругосветной экспедиции Томского областного отделения Русского географического общества. Никто из них не пострадал.

8 июня сообщалось, что тигровая акула убила россиянина на пляже в Хургаде. Трагедия произошла в 30 метрах от берега, ее свидетелями стало множество людей. Жертве никто не успел помочь. По словам очевидцев, акула затащила молодого человека под воду и растерзала буквально за 20 секунд. Позже ее поймали.

16 июня акула подплыла к берегу вблизи испанского города Аликанте и распугала посетителей пляжа. Животное довело одну из отдыхающих женщин до панической атаки. Очевидцы сняли произошедшее на видео.

Предположительно, панику вызвала голубая акула длиной около 2,1 метра. Полиция и спасатели искали хищницу, но найти ее не удалось.