Забудьте о тошноте в транспорте: раскрыт способ избавиться от укачивания

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Долгие поездки для многих людей становятся настоящей пыткой. Укачивание — довольно частая проблема, но с ней можно справиться.

Укачивание — это медленный процесс, рассказала врач-терапевт Виктория Звонарева. Сначала появляется бледность, слюнотечение, зевота, сонливость и потливость. Уже после у человека появляется усталость, головная боль нарушение координации движений.

По словам медика, укачивание происходит из-за дисбаланса сигналов в вестибулярном аппарате. Чтобы снизить вероятность тошноты, специалист рекомендует смотреть в направлении движения. Кроме того, держите окна приоткрытыми, чтобы поступал свежий воздух. Медик советует включать мелодичную музыку, а перед поездкой нужно приобрести средства, помогающие справиться с укачиванием.

При появлении тошноты можно рассосать мятный или имбирный леденец, а также принять таблетки от укачивания. Пейте воду маленькими глотками, чтобы притупить чувство тошноты, передают «Известия».

Ранее врач-терапевт Виктория Утнасунова рассказала, что страдающему из-за укачивания человеку перед долгой поездкой на машине стоит выспаться. Она также напомнила, что от такой проблемы страдают примерно 10% взрослых и более 60% детей младше 12 лет.