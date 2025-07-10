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10 июля 2025 в 18:13

Врач рассказала, как распознать обезвоживание у ребенка

Врач Одинаева заявила, что сухость языка указывает на обезвоживание у ребенка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

К основным признакам обезвоживания у детей относятся сухость языка и губ, а также редкие походы в туалет, рассказала «Радио 1» директор Научно-исследовательского клинического института (НИКИ) детства Нисо Одинаева. По ее словам, также важно обратить внимание на цвет мочи и наличие плача без слез.

Признаками обезвоживания является сухость языка и губ, редкие походы в туалет — меньше четырех раз в день, при этом моча будет темного цвета. На обезвоживание указывает также плач без слез. Глаза при этом выглядят впавшими, окруженными синевой, — объяснила специалист.

Одинаева отметила, что обезвоживание приводит к слабости и капризам. Норма потребления воды для детей — 30-35 мл на 1 кг веса. Врач посоветовала предлагать ребенку воду, но не заставлять, а также использовать бутылочки с героями и добавлять фрукты для вкуса. Важен и пример родителей, подчеркнула она.

Ранее врач-терапевт Красногорской больницы Екатерина Сысоева заявила, что для утоления жажды в жару следует пить сульфатную минеральную воду для восполнения не только уровня жидкости, но и электролитов. По ее словам, во время потоотделения организм теряет важные микроэлементы, такие как калий, натрий и магний.

обезвоживание
дети
здоровье
жара
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