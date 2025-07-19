Кардиолог дал важный совет для любителей тренировок в жару Кардиолог Ашихмин: при спортивной тренировке в жару важно избегать обезвоживания

Человеку, который занимается спортом в жаркую погоду, следует избегать обезвоживания, заявил в беседе с Lenta.ru кардиолог Ярослав Ашихмин. По его словам, высокая температура может представлять проблему, и самое главное в этом случае — правильное потребление воды.

Обезвоживание, даже небольшое совсем, которое хорошо организм переносил раньше, приводит к очень серьезному обрушению системы терморегуляции, потому что пот может меньше выделяться — организм экономит воду, — объяснил врач.

Чтобы определить обезвоживание, можно собрать кожную складку на запястье и посчитать, за какое время она распрямится, добавил специалист. В норме складка должна возвращаться в первоначальное положение за три секунды, резюмировал медик.

Ранее научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что в нескольких регионах страны ожидается аномально жаркая погода с температурой на пять — семь градусов выше нормы. Так, в Мурманской области с 19 по 22 июля температура прогнозируется на уровне +27–29 градусов. Также с длительным периодом жары столкнутся Санкт-Петербург, Карелия, Ростовская, Астраханская и Волгоградская области.