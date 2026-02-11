Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 16:44

Врач рассказал, какими инфекциями можно заразиться при примерке вещей

Врач Демидик: в примерочной можно заразиться грибком и дерматитом

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

При примерке вещей можно заразиться грибком или дерматитом, рассказал MIR24.TV врач-терапевт главный врач сети клиник Дмитрий Демидик. Он отметил, что одежда не всегда хранится в надлежащих условиях.

Одними из них являются грибковые инфекции, дерматиты, фолликулиты, иногда даже педикулез, но это чаще при примерке головных уборов. Бывают случаи, когда возможно заражение чесоткой. Самый простой способ не заразиться — это не примерять. Но это, конечно, невозможно, — рассказал Демидик.

Врач посоветовал не мерить одежду на голое тело и убедиться, что на коже нет открытых ран и ссадин. По его словам, также после примерки лучше не трогать руками лицо.

Ранее врач Зарема Тен рассказала, что использование общих полотенец может привести к заражению лишаем и контагиозным моллюском. По ее словам, мокрая ткань является благоприятной средой для размножения бактерий и микроорганизмов.

инфекции
одежда
врачи
здоровье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Галкин, закрытие «6 кадров», бездетность: как живет актер Сергей Дорогов
Дегтярев призвал запретить въезд в Россию сменившим гражданство спортсменам
Песков раскрыл планы Кремля на первое заседание Совета мира Трампа
Появились подробности о погибшем во время стрельбы в Анапе охраннике
«Подступают слезы»: убитого мальчика Пашу похоронили в Петербурге
Российская ПВО отразила новый массированный налет дронов ВСУ
В Чебоксарах выявили нелегальную партию вейпов и снюсов
«Люди исчезали»: солдат ВСУ рассказал, как сбежал из казармы в Польше
Экс-нардеп раскрыл, почему украинские переговорщики не приедут в Россию
Отчима убитого мальчика из Петербурга отправили на полиграф
Гроб утопал в цветах: в Петербурге похоронили убитого педофилом мальчика
В Анапе после бойни начали оказывать психологическую помощь
«Жизнь под откос»: дочь Даны Борисовой вышла на связь из ПНД
Собчак раскрыла, кто попросил проверить Сабурова
Бывшая жена известного российского актера отказалась от его фамилии
Зеленский раскрыл тему обсуждения на следующих переговорах по Украине
В США захотели взыскать с РФ $20 млн за убитого наемника: что это значит
Политолог раскрыл, в чей кошелек пойдут одобренные Украине €90 млрд от ЕС
Полиция Петербурга задержала 62 нелегальных мигранта среди таксистов
Токаев определил дату референдума по новой Конституции Казахстана
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.