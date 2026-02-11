Врач рассказал, какими инфекциями можно заразиться при примерке вещей Врач Демидик: в примерочной можно заразиться грибком и дерматитом

При примерке вещей можно заразиться грибком или дерматитом, рассказал MIR24.TV врач-терапевт главный врач сети клиник Дмитрий Демидик. Он отметил, что одежда не всегда хранится в надлежащих условиях.

Одними из них являются грибковые инфекции, дерматиты, фолликулиты, иногда даже педикулез, но это чаще при примерке головных уборов. Бывают случаи, когда возможно заражение чесоткой. Самый простой способ не заразиться — это не примерять. Но это, конечно, невозможно, — рассказал Демидик.

Врач посоветовал не мерить одежду на голое тело и убедиться, что на коже нет открытых ран и ссадин. По его словам, также после примерки лучше не трогать руками лицо.

Ранее врач Зарема Тен рассказала, что использование общих полотенец может привести к заражению лишаем и контагиозным моллюском. По ее словам, мокрая ткань является благоприятной средой для размножения бактерий и микроорганизмов.