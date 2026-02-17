Врач предупредил о рисках горячей ванны после мороза Врач Каландия: горячая ванна после мороза опасна для сердца

Горячая ванна после мороза может привести к нарушениям сердечного ритма и перепаду давления, рассказал «Газете.Ru» врач-терапевт Шота Каландия. Он отметил, что к таким последствиям может привести резкое расширение сосудов.

Дополнительную роль играет обезвоживание. В морозную погоду человек часто пьет меньше воды, а в горячей ванне усиливается потоотделение. Сгущение крови и снижение объема циркулирующей жидкости усиливают риск слабости и нарушений самочувствия. Особенно чувствительны к таким перепадам люди с гипертонией, вегетативными нарушениями, сердечно-сосудистыми заболеваниями и склонностью к ортостатическим реакциям, — рассказал Каландия.

Врач подчеркнул, что согреваться необходимо постепенно. Он посоветовал вначале переодеться и выпить теплый напиток, посидеть в комфортной температуре около 10-15 минут и начинать прием ванны с теплой, а не с горячей воды.

Ранее дерматовенеролог Виолетта Зиновкина рассказала, что привычка греть замерзшие руки под горячей водой чревата повреждением сосудов и нарушением кровообращения, что впоследствии грозит зудом и покраснением. Она отметила, что на морозе капилляры в коже сужаются, а под струей воды высокой температуры резко расширяются.