Врач перечислил самые распространенные неврологические болезни россиян

Энцефалопатия, болезни позвоночника и расстройства вегетативной нервной системы — одни из самых распространенных неврологических проблем россиян, заявил «Вестям Подмосковья» невролог Иван Кужба. Он отметил, что в России также нередко фиксируют случаи острого нарушения мозгового кровообращения.

Серьезной патологией, вызывающей нарушения в работе мозга, является энцефалопатия. Помимо головных болей и головокружения, насторожить должны шум в ушах, ухудшение памяти, резкая смена настроения, неустойчивая походка, — предупредил Кужба.

Он добавил, что многозадачность и стресс зачастую вызывают расстройства вегетативной нервной системы, а долгие статичные нагрузки — остеохондрозы и радикулиты. Помимо перегрузок и нехватки физической активности, факторами риска считаются курение и злоупотребление алкоголем.

