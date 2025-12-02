Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 декабря 2025 в 12:14

Врач перечислил самые распространенные неврологические болезни россиян

Невролог Кужба: россияне нередко сталкиваются с развитием энцефалопатии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Энцефалопатия, болезни позвоночника и расстройства вегетативной нервной системы — одни из самых распространенных неврологических проблем россиян, заявил «Вестям Подмосковья» невролог Иван Кужба. Он отметил, что в России также нередко фиксируют случаи острого нарушения мозгового кровообращения.

Серьезной патологией, вызывающей нарушения в работе мозга, является энцефалопатия. Помимо головных болей и головокружения, насторожить должны шум в ушах, ухудшение памяти, резкая смена настроения, неустойчивая походка, — предупредил Кужба.

Он добавил, что многозадачность и стресс зачастую вызывают расстройства вегетативной нервной системы, а долгие статичные нагрузки — остеохондрозы и радикулиты. Помимо перегрузок и нехватки физической активности, факторами риска считаются курение и злоупотребление алкоголем.

Ранее невролог Петр Соков заявил, что осиплость, нарушение звучности голоса и сложности при глотании могут указывать на поражение блуждающего нерва. Он подчеркнул, что, помимо этого, могут наблюдаться трудности с дыханием.

