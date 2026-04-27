Врач назвал неочевидные причины резкой усталости в спортзале

Гормональный дисбаланс и дефицит витаминов в крови могут приводить к усталости в спортзале, заявил LIFE.ru сердечно-сосудистый хирург Алексей Купряшов. Интенсивные тренировки вызывают микротравмы сосудов и истощают запасы микроэлементов. У спортсменов часто снижается уровень железа, меди, цинка и витаминов Е и В2. В результате даже при полноценном питании и сне они могут чувствовать утомление.

Стоит ли опасаться негативных последствий и отказаться от тренировок вовсе? Конечно, нет — к нарушению баланса в первую очередь «уязвимы» профессиональные спортсмены, которые тренируют выносливость: бегуны, лыжники, велосипедисты. Но с дисбалансом могут столкнуться и любители, которые непроизвольно «перегружают» организм в погоне за результатом, — отметил Купряшов.

Он добавил, что из-за избыточных нагрузок могут отклоняться от нормы уровни кортизола, тестостерона и дофамина. В повседневной жизни эти гормоны прежде всего ассоциируются с настроением, однако длительное нарушение их баланса опасно не только нервными расстройствами. Оно способно вызвать серьезные сбои в работе практически всех внутренних органов и систем, предупредил врач.

Ранее эндокринолог Анастасия Самойлова заявила, что головокружение в состоянии покоя может свидетельствовать о проблемах с сердцем и сосудами головного мозга. По ее словам, при нарушении речи и онемении конечностей необходимо незамедлительно обратиться за помощью специалиста.