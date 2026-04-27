Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 апреля 2026 в 11:03

Врач назвал неочевидные причины резкой усталости в спортзале

Врач Купряшов: усталость в спортзале может быть из-за гормональных сбоев

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Гормональный дисбаланс и дефицит витаминов в крови могут приводить к усталости в спортзале, заявил LIFE.ru сердечно-сосудистый хирург Алексей Купряшов. Интенсивные тренировки вызывают микротравмы сосудов и истощают запасы микроэлементов. У спортсменов часто снижается уровень железа, меди, цинка и витаминов Е и В2. В результате даже при полноценном питании и сне они могут чувствовать утомление.

Стоит ли опасаться негативных последствий и отказаться от тренировок вовсе? Конечно, нет — к нарушению баланса в первую очередь «уязвимы» профессиональные спортсмены, которые тренируют выносливость: бегуны, лыжники, велосипедисты. Но с дисбалансом могут столкнуться и любители, которые непроизвольно «перегружают» организм в погоне за результатом, — отметил Купряшов.

Он добавил, что из-за избыточных нагрузок могут отклоняться от нормы уровни кортизола, тестостерона и дофамина. В повседневной жизни эти гормоны прежде всего ассоциируются с настроением, однако длительное нарушение их баланса опасно не только нервными расстройствами. Оно способно вызвать серьезные сбои в работе практически всех внутренних органов и систем, предупредил врач.

Ранее эндокринолог Анастасия Самойлова заявила, что головокружение в состоянии покоя может свидетельствовать о проблемах с сердцем и сосудами головного мозга. По ее словам, при нарушении речи и онемении конечностей необходимо незамедлительно обратиться за помощью специалиста.

Здоровье
врачи
спортсмены
тренировки
Самое популярное
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.