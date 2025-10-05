Витамины, которые вредят: эти привычки приема добавок опасны

Неправильный прием витаминных добавок может не только снижать их эффективность, но и причинять вред здоровью. Многие люди допускают распространенные ошибки, следуя мифам или непроверенным рекомендациям. Понимание правил приема витаминов помогает максимизировать их пользу и избежать негативных последствий.

Прием на голодный желудок жирорастворимых витаминов A, D, E, K без жиров снижает их усвоение. Сочетание несовместимых витаминов, например цинка и меди, которые конкурируют за усвоение. Превышение дозировки, особенно жирорастворимых витаминов, способных накапливаться в организме. Прием без учета времени суток некоторых добавок, которые могут нарушать сон или вызывать тошноту. Длительный непрерывный прием, приводящий к гипервитаминозу. Секрет эффективности заключается в консультации с врачом перед началом приема и соблюдении инструкций. Водорастворимые витамины лучше принимать утром, а магний — вечером для улучшения сна. Регулярные перерывы в приеме позволяют организму восстановить естественный баланс.

Ранее сообщалось, что заедать депрессию можно с пользой. Некоторые продукты стимулируют выработку серотонина — гормона счастья. Однако важно не злоупотреблять сладким и жирным.